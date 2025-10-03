¡Ö¤¹¤´¤¯È±·¿¤¬¥¹¥Æ¥­¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿47ºÐ²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCASUCA HISTORIA¡×¤ÎÁ°¤ÇÐÊ¤à¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î½÷À­¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEvery Little Thing¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦»ýÅÄ¹á¿¥¡£º°¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¾å¤ËÀÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤¤¾®²ÖÌÏÍÍ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦