福岡県警粕屋署は3日、粕屋町長者原東1丁目9番付近の道路上で同日午後0時10分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代、茶髪、青色と白色のストライプ柄の上衣、自転車に乗車。2日には、古賀市内でも女性が車に乗った男からつきまとわれる事案が発生している。