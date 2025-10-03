＜コマツオープン2日目◇3日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞国内シニアツアーの第2ラウンドが終了した。賞金ランキング1位の岩本高志、ツアー初優勝を狙う横田真一がトータル11アンダー・首位タイで最終日に駒を進めた。〈写真〉元巨人軍監督・原辰徳のドライバースイングトータル10アンダー・3位タイに宮本勝昌、飯島宏明、チェ・ホソン（韓国）。トータル9アンダー・6位にはタマヌーン・スリロット（