プロテスト合格を目指す伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングに励む姿を投稿した。【動画】ファンの視線を釘付けにする伊藤真利奈の引き締まった身体【本人のInstagramより】「たまにはトレーニングしている姿も」「ゴルフに特化したトレーニングをメインによくやってます」と記すと、今回はバックスイングでトップからインパクトへと両手を下ろす動作を、ウェイトで負荷を掛けながらゆっくりと繰り返す姿