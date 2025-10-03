俳優の畑芽育（23）が3日、NHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（毎週日曜後10：00）合同取材に登壇。本作のタイトルにちなみ、自身の“終活”について考えを語った。【写真】可愛すぎる！ぷっくりほっぺの畑芽育“理想の最期”について質問された畑は「私も理想の最期はあまり考えたことはなかったんですけど、人生の最期として葬儀を考えてみた時に、ものすごくハッピーな音楽を大音量で流したりしたいなと思