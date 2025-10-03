将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局1日目の対局が行われている。午後3時のおやつには、藤井竜王が「プレミアムメロン」、佐々木八段が「紫芋モンブラン」を注文した。【映像】今年も出現！？かわいすぎる“モンスター”モンブラン藤井竜王が選んだ「プレミアムメロン」は、厳選し