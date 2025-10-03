3日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比380ポイント高の2万8260ポイントで取引を終えた。出来高は3085枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8152.23ポイントに対しては107.77ポイント高。 株探ニュース