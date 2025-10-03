3日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前日清算値比14ポイント高の722ポイントで取引を終えた。出来高は6528枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値731.14ポイントに対しては9.14ポイント安。 株探ニュース