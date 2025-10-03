3日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比4ポイント安の1901.5ポイントで取引を終えた。出来高は204枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1908.49ポイントに対しては6.99ポイント安。 株探ニュース