十島村・諏訪之瀬島の御岳は3日午前5時56分に噴火し、午後3時現在も、噴火が継続しています。 噴煙は火口から最大1800メートル以上の高さまで上がりました。 諏訪之瀬島では噴火警戒レベル2の「火口周辺規制」が継続中です。 気象台は、今回の噴火は「噴火警戒レベル2の範囲内」としていて、火口から概ね1.5キロの範囲で大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。 ・ ・ ・