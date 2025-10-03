福岡県警の52歳の警部の男が自殺を図り、死亡したことが分かりました。男は女性職員への不同意わいせつの罪で逮捕・起訴され、福岡拘置所に勾留されていました。死亡したのは福岡県警の警部、下川陽一被告（52）です。福岡拘置所によりますと、下川被告は9月26日夜、福岡市早良区の福岡拘置所の居室で自殺を図りました。巡回の職員に発見され、病院に救急搬送されて入院していましたが、10月2日に死亡が確認されたということです。