ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1725近辺で推移している。ドル円は東京午前に147.10付近から147.70台まで上昇した。植田日銀総裁が早期利上げに慎重な姿勢を示したことが、円売り反応につながっていた。その後、午後には147.82近辺まで高値を伸ばす場面があった。しかし、足元ではロンドン勢の参加を控えて147.50付近へと小