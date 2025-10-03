【これからの見通し】手探りの相場展開、米雇用統計発表されない見込み日銀も動きにくく 米政府機関の一部閉鎖が市場に波紋を広げている。昨日の米新規失業保険申請件数の発表は延期された。そして、本日発表予定の米雇用統計も発表延期が確定的となっている。今後発表予定の米消費者物価指数（ＣＰＩ）にも影響がでそうだ。日本時間１０月３０日に発表される米ＦＯＭＣでは、民間データや各地区連銀の分析を参照にし