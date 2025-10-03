▲写真左から、満田さん、永瀬（筆者）、元田さん「銀行のエンジニアって、実際どんな仕事をするんだろう？」「研修はしっかりしているのかな……」この記事では、就活生の皆さんが抱えるそんな疑問や不安を解消すべく、ゼロバンク・デザインファクトリー（※）の新卒エンジニアである私、永瀬が、同期の元田さん、満田さんと共に、入社から配属までの「新卒エンジニア研修」のすべてを赤裸々にお届けします！※ゼロバンク・デザイ