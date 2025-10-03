元櫻坂46で女優の菅井友香（29）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「大阪・関西万博行けました！」と報告して「楽しかった〜」とつづった菅井。ミャクミャクとの“2ショット”などを添え万博を満喫した様子を公開した。「お昼ご飯は高原レストラン『水空』夜ご飯はトルクメニスタン館のカフェでいただきました美味しかったーー」として食事風景を掲載。ビールを片手に満面の笑みを浮かべた。