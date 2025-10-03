日経平均株価が、終値の最高値を約1週間ぶりに更新しました。【映像】日経平均終値 最高値更新2日のアメリカ市場で主要指数がそろって最高値を更新した影響から、日経平均もAIや半導体関連株を中心に幅広い銘柄で上昇しました。終値は2日より832円高い4万5769円で、9月25日以来の最高値更新になりました。（ANNニュース）