3日午後、宮城県栗原市の山中でキノコ狩りに入った70代の女性がクマに襲われ重体です。【映像】女性がクマに襲われた現場付近の様子市や警察によりますと、3日午後1時半ごろ、栗原市栗駒文字の山にキノコ狩りで入山した4人グループから「クマに襲われた」と通報がありました。少なくとも70代女性が病院に搬送され意識不明の重体ということです。他3人のけがの有無はわかっていません。市は地元の猟友会に依頼し、クマの行