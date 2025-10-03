¢£ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥êー¥ÀーÌò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¥ß¥»¥¹¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¥ß¥»¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÉÍÊÕÈþÇÈ¥³¥á¥ó¥È①～③ ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï10·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥»¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï9·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥êー¥ÀーÌò¡É¤È