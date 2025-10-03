前橋市の小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、市議会はきょう、小川市長に対し、自らの進退を速やかに決断するよう求めました。「（市議）38人の総意でありますので」前橋市小川晶 市長「しっかりと…」前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していた問題をめぐり、市議会はきょう、小川市長に対し、自らの進退を速やかに決断して明らかにすることを求める申入書を提出し