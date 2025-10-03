「1／3の純情な感情」などのヒット曲で知られるロックバンドSIAM SHADE（シャム・シェイド）のボーカル栄喜が3日、ブログを更新。訴訟トラブルとなっているギターDAITAにメッセージを送った。SIAM SHADEをめぐっては、ギターDAITAが1日、自身の公式サイトで「この度、私DAITAは、今村栄喜中川泰遠藤一馬佐久間淳二に対し、私が作曲した38曲の楽曲使用差止等請求を提訴いたしました」などと報告していた。栄喜は2日の投稿で、