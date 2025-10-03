マグナ・シュタイヤーのオーストリア工場では、小鵬汽車から組み立てを受託したSUVの初回ロットがすでにラインオフした（写真はマグナ・シュタイヤーのウェブサイトより）【写真】ドイツのミュンヘンで新型EVを披露する小鵬汽車の何小鵬・董事長。中国の新興EV（電気自動車）メーカーの小鵬汽車（シャオペン）は9月15日、ヨーロッパ市場で販売するEVの組み立てをオーストリアの自動車生産受託大手、マグナ・シュタイヤーに委託する