Bリーグは10月3日、B2青森ワッツのアシスタントコーチ（AC）1名がBリーグ規約に違反したとして、「けん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止3カ月間」の制裁を課すことを発表した。 活動禁止期間は、制裁決定日の翌日である4日から2026年1月3日まで。なお、青森は当該コーチが鳥屋尾聡ACであることを明かし、当面の間、北谷稔行サポートコーチがAC代行としてベン