きょう東証グロース市場に新規上場したオーバーラップホールディングスは、午前９時９分に公開価格１６５０円を１１７円（７．１％）下回る１５３３円で初値をつけた。直後に１５９０円に上昇したが、その後は１３００円台前半に急落。いったんは１４００円台後半に持ち直す場面もあったが、後場は概ね弱含みで推移し、午後２時２６分には前場の安値を下回る１３３６円に下落した。引けにかけては安値圏