ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスがこの日の取引終了後、集計中の２５年８月期連結業績について、売上高が従来予想の３１１億円から３２６億５５００万円（前の期比８．２％増）へ、営業利益が２２億円から２４億６００万円（同２５．６％増）へ、純利益が１３億２０００万円から１４億２８００万円（同１４．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 主力のヘルスケア事業が好調に推移し、特に海外