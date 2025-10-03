Image: Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月3日は、MagSafe対応で着脱簡単、リングは360度回転するので角度調整が自由なELECOM（エレコム）の「マグネットスマホリング/360度回転/フラット（PWSTRMKM360BKN）」が、お得に登場しています。■この記事で紹介してい