JO1の河野純喜が、10月4日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする！？』に出演する。 ■「韓国と言えば任せてくださいよ」（河野純喜） 今回は豪華"海外旅行SP"を放送。人気企画「やす子の週末福袋」は、MCの山里亮太を巻き込み、コーナー史上初となる海外ロケで韓国に上陸。案内役の河野が神アテンド、韓国通の彼も驚く感動グルメとの出会いも。さらに、やす子が