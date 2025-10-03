瑞光 [東証Ｐ] が10月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は4.2億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は5年平均の36.4％を上回る40.2％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益は6.2億円の黒字(前年同期は0.1億円の赤字)に浮上する計算になる。 同時に、