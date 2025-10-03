クマ北海道で3日、ヒグマや、ヒグマとみられる動物が人家に近づく事例が相次いだ。同日午前5時50分ごろ、八雲町熊石泊川町の住宅で玄関の風除室のガラスが割られているのを、新聞を取りに出た住人の80代女性が発見。八雲署によると、周辺にはヒグマのものと思われる毛が散乱していた。上ノ国町では同日午前6時15分ごろ、80代男性から「自宅の庭にクマがいる」と通報があった。江差署によると、体長約75センチの子グマが住宅の