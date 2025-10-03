米国のドリスコル陸軍長官（左）と握手する中谷防衛相＝3日午後、防衛省中谷元・防衛相は3日、米国のドリスコル陸軍長官と防衛省で面会し、日米同盟の重要性を確認した。中谷氏は力や威圧による現状変更の試みで国際秩序が挑戦にさらされていると指摘し「同盟の役割がかつてないほど大きくなっている」と述べた。精強な自衛隊をつくる努力をしていると強調し「同盟強化のためにあらゆるレベルで協議していきたい」と語った。