バレーボール日本代表の郄橋藍（24）が所属する日本王者サントリーは、10月7日（火）と8日（水）に世界最高峰のリーグ・イタリア・セリエAのペルージャと激突する。ペルージャには、同じく日本代表の石川祐希（29）が所属。郄橋と石川が直接対決するのは、国内では初めての事だ。2020年、私たちが当時18歳の郄橋藍を取材した際、憧れの選手を聞くと、「日本代表では石川選手」と語っていた。今は24歳となり、日