俳優の草なぎ剛、中村ゆりらが３日、都内で行われた１３日スタートの新ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（カンテレ）の制作発表会見に出席した。草なぎは、妻を亡くしたシングルファザーの遺品整理人・鳥飼樹を演じる。本作は、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす心あたたまるヒューマンドラマの他、切ない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーだ。遺品整理人を演じるにあたって