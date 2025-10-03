９月３０日に双子出産を発表したタレント・中川翔子が、入院中の様子を投稿した。まずは２日にインスタグラムで「痛すぎる！！！」と題して「お腹切った場所が痛くて痛くて。手術当日よりどんどんどんどん痛い」と、帝王切開の術後に苦しんでいると報告。「笑うとマジで無理なのに、桂子さんに笑わされて痛すぎて号泣してしまった。ほんと勘弁してください」と、母・桂子さんに笑わせられたという。「前屈みでゆっくりしか歩け