2020年12月にすい臓がんで亡くなった剣劇女優・浅香光代さん（享年92）。かつて彼女が暮らした浅草の一等地に建つ自宅兼事務所だった「浅香ビル」は、2021年に売却。現在、稽古場があったフロアは、訪問看護関連のサービスを展開する会社のオフィスとして使われていることがNEWSポストセブンの取材でわかった。【写真】91歳になった浅香光代さんの内縁の夫・世志凡太氏の現在。他、若かりし頃の浅香さんと世志氏の2ショットなど