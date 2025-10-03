松本市にある「サンプロ アルウィン」のバックスタンド側の照明の鉄柱の一部が崩落しました。3日朝、関係者が確認したということです。人的被害は確認されていません。照明設備は去年、ＬＥＤ化されていて「サンプロ アルウィン」は安全が確認されるまで利用できないということです。