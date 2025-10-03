◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)カブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手がパドレスをやぶり、地区シリーズ進出を決め、母親と喜びを分かち合いました。シーズン序盤から鈴木誠也選手と共にカブスの打線をけん引していたPCA選手。終盤に調子を落とすも31本塁打35盗塁で「30-30」を達成。オールスターにも選出される活躍をしました。ポストシーズン進出を果たしたカブス。PCA選手は2回に