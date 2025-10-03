【フィラデルフィア共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が先発するナ・リーグ地区シリーズ第1戦の試合開始時間が、4日午後6時38分（日本時間5日午前7時38分）に決まった。敵地フィラデルフィアで東地区覇者フィリーズと顔を合わせ、大谷はポストシーズン初登板となる。第2戦は6日午後6時8分（同7日午前7時8分）開始。ロサンゼルスに舞台を移す第3戦の開始時間はまだ発表されていない。鈴木誠也と今永昇太が所属するカブス