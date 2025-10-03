元プロレスラー小橋建太氏が２日、インスタグラムを更新。妻で演歌歌手・みずき舞と２０１０年に挙げた結婚式の写真を投稿し、「今日、１０月２日は結婚記念日です」とつづった。愛娘とのやり取りを記述。僕「今日、パパとママの結婚記念日だよ」娘「えっー！！何回目なの？」僕「１５回目だよ！」娘「わー凄いね！おめでとう！！」小橋は妻、娘の二人に「毎日ありがとう！！」と伝えたことも報告。フォロワーからは