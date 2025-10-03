ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、10月3日から9日まで実施している。国内ダイナミックパッケージの1名あたりの料金は、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、ホテルグレイスリー札幌泊）が31,200円から、沖縄3日間（2名1室、ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート泊）が39,500円からなど。出発期間は10月4日から2026年9月23日まで。出発日・宿泊施設限定で最大15,000円の割引ク