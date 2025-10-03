マッチングアプリで知り合った天童市の女性から現金をだまし取った男の裁判がきょう始まり、男は起訴内容を認めました。検察は、男がだまし取った総額は１４００万円に上ると主張しました。 詐欺などの罪に問われているのは、兵庫県の塗装工の男（２７）です。 起訴状などによりますと男は、マッチングアプリを通じて知り合った天童市の当時３５歳の女性に対し、「アパートの敷金や礼金が必要」などとウソを言い、複数回に