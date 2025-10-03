KDDIは、大阪・関西万博の閉幕に向けた来場者急増に備え、会場内で通信が混雑するエリア3カ所に、5Gミリ波中継器を設置した。 5Gミリ波中継器は、光回線の敷設が不要なため、回線工事を必要とする基地局工事と比べて、全体での工期を8割以上削減できるほか、設置は1日で完了するという。 今回のミリ波中継器の設置により、EXPOアリーナではダウンロードで1.5Gbps超、アップロードで400Mbps超の