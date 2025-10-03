令和７年１０月３日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】東北・全国の天気 北海道地方の気温は、向こう３日間程度は暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多いでしょう。その後は寒気の影響で平年並か低い日が多く、９日頃からはかなり低い日もあるでしょう。気温の変動が大きい見込みです。農作物の管理等に注意してください。東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高い日が多く、８日頃