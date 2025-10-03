Ｊ１鹿島は３日、第３３節Ｇ大阪戦（５日・メルスタ）のチケットが完売したことを発表した。同スタジアムで今季５度目の３万人超試合となりそうだ。９月の４試合を全勝で終えた鹿島は、悲願の９季ぶり優勝へ、１０月の初陣となる同戦で５連勝を目指す。Ｇ大阪はＡＣＬ２のアウェー戦から中２日という厳しい日程だが、公式戦７連勝中と絶好調。ビッグマッチを繰り広げてきた歴史ある両クラブが、メルカリスタジアムで激突する