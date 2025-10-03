4日に開幕するボートレース戸田の6日間開催G3「オールレディース・RB大宮アルディージャWOMENカップ」は、3日に前検日作業が行われた。地元・埼玉支部の平川香織（25）が、前節で倉田茂将を優勝戦4着に導いた12号機をゲットした。フライング1本持ちで期末を迎える立場だけに、近況好ムードのエンジンが強力にサポートしてくれそうだ。手応えについては「もらったままで試運転に出たら、乗りづらさがあったのでペラを叩いた」