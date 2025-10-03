◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）米ツアーを主戦場とし、今季国内ツアー初出場となる古江彩佳（富士通）は１６位で出て４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算７アンダーで上位に浮上した。「いくつかのホールでしのぐ感じはあった」と出だし１０番からパーを拾い、１５番で３メートル、１６番で６０センチにピタリと寄