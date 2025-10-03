日経平均株価の終値を示すボード。4万5769円50銭で、約1週間ぶりに終値としての最高値を更新した＝3日午後、東京都中央区3日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比832円77銭高の4万5769円50銭で、約1週間ぶりに終値としての最高値を更新した。前日の米国株高を支えに平均株価への寄与度が大きいハイテク株がよく買われた。株価の上昇で投資家のリスクを取る姿勢が強まり、国債市場では比較的安全