元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。地上波テレビへの本格復帰について言及した。宮迫は「もう7年かな？地方局には1回出さしてもらいましたけど、いわゆる民放には7年出てないと思うんですよね」と久しくテレビに出ていないことを告白。前日にはお笑いタレント・明石家さんまと食事。その際、自身の地上波への本格復帰についての話題が上ったと