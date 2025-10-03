◇MLB ヤンキース4-0レッドソックス(日本時間3日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのライアン・マクマーン選手が、サードで体を張った好プレーをみせました。マクマーン選手は、6回の守備からサードのポジションへ。そして8回、レッドソックスのジャレン・デュラン選手が放った打球は、三塁側の相手ベンチ方向へのフライに。ベンチフェンス際の打球となるも、マクマーン選手は腕を伸ばしてキャッチ。捕球後はベンチに頭から飛び込