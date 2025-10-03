元巨人の宮本和知氏（61）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。入団時に怒られたというエピソードを明かした。宮本氏は自身の経歴について「高校卒業して社会人野球3年やって、それでオリンピック出てドラフトかかったんですよ」と巨人に入団したと告白。巨人と契約を交わした後「その日ですよ。社会人野球の練習に行ったら、みんな冬場だからサッカー」をウオーミングアップ代わりにや