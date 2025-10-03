３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８３２円７７銭（１・８５％）高の４万５７６９円５０銭で、９月２５日につけた終値の最高値（４万５７５４円９３銭）を更新した。前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げへの期待が高まったことで、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では、日経平均への影響度が高い人工知能（ＡＩ）や半導体関連株などが買