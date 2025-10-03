2023年、神奈川県の多摩川の河川敷でスーツケースから殺害された男性の遺体が見つかった事件で、元交際相手の女に懲役17年の判決が言い渡されました。この事件は2023年12月、川崎市の多摩川の河川敷で、スーツケースから動画配信者の原唯之さんが遺体で見つかったもので、元交際相手の西高舞被告とその家族らが殺人などの罪に問われています。3日の裁判で横浜地裁は「西高被告が、被害者の配信やひぼう中傷により、精神的に追い詰